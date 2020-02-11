Перерасчет за тепло и горячую воду: во сколько украинцам обойдутся январские платежки

Несмотря на то, что НКРЭКУ повысило тарифы на холодную воду, в февральских платежках за январь будет указан перерасчет оплаты за отопление и горячую воду и стоимость указанных услуг будет снижена: отопление стало дешевле на 18%, горячая вода – на 16%.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Точная сумма перерасчета будет указана отдельной строкой. Всего в январе перерасчет за потребленные услуги составит 326 млн грн. На сегодня это самый высокий показатель в Украине.

"С декабря киевляне получают начисление за отопление и горячую воду в соответствии с актуальной ценой за газ в расчетном периоде. В январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал вместо установленного тарифа в 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн", – уточнили в горадминистрации.

В КГГА также напомнили, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Ранее она определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний.

Так, для КП "Киевтеплоэнерго" стоимость газа в тарифе на отопительный сезон 2019-2020 годов была определена на уровне 6235,51 грн/1000 куб. м. Однако в связи с удешевлением природного газа (в декабре – 4276,69 грн/1000 куб. м, в январе – 4650 грн/1000 куб. м) правительство приняло решение о возможности корректировки в начислениях за отопление и горячую воду газовой составляющей.

Соответственно, в декабре стоимость этих услуг для киевлян уменьшилась в среднем на 22% за счет газовой скидки (в среднем на 300-400 грн), а в январе – на 16-18% (350 грн).

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