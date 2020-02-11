Перерахунок за тепло і гарячу воду: у скільки обійдуться українцям січневі платіжки

Гаряча вода та опалення будуть вважати за новим тарифом

Гаряча вода та опалення будуть вважати за новим тарифом

Незважаючи на те, що НКРЕКУ підвищило тарифи на холодну воду, в лютневих платіжках за січень буде вказаний перерахунок оплати за опалення і гарячу воду та вартість зазначених послуг буде знижена: опалення стало дешевше на 18%, гаряча вода – на 16%.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Точна сума перерахунку буде вказана окремим рядком. Всього в січні перерахунок за спожиті послуги складе 326 млн грн. На сьогодні це найвищий показник в Україні.

"З грудня кияни отримують нарахування за опалення і гарячу воду згідно з актуальною ціною за газ у розрахунковому періоді. У січні в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії складе 1356,62 грн/Гкал замість встановленого тарифу 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв. м складе 29,93 грн/кв. м при нормативному тариф 38,5 грн/кв. м. Вартість 1 куб. м гарячої води також зменшиться приблизно на 16 грн", – уточнили в міськадміністрації.

У КМДА також нагадали, що вартість природного газу в тарифі на опалення і гарячу воду складає майже 80%. Раніше вона визначалася перед опалювальним сезоном для всіх теплових компаній.

Так, для КП "Київтеплоенерго" вартість газу в тарифі на опалювальний сезон 2019-2020 років була визначена на рівні 6235,51 грн/1000 куб. м. Однак в зв'язку із здешевленням природного газу (у грудні – 4276,69 грн/1000 куб. м, в січні – 4650 грн/1000 куб. м) уряд прийняв рішення щодо можливості коригування нарахування за опалення і гарячу воду газової складової.

Відповідно, у грудні вартість цих послуг для киян зменшилася в середньому на 22% за рахунок газової знижки (в середньому на 300-400 грн), а в січні – на 16-18% (350 грн).

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