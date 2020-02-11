Січнева зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за січень склала 199 826 гривень, в той час як у грудні він заробив 170 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 115 080 гривень, доплата за вислугу років - 34 524 гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 11 508 гривень, доплата за ранг - 723 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 23 016 гривень, витрати і відпускні - 14 974 гривні.

Після утримання податків і зборів він отримав 160 860 гривень.

Зарплата Артема Ситника за січень 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого у Верховну Раду України був внесений проект постанови №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника. До проекту також був прикріплений документ, в якому йдеться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Раніше також повідомлялося про те, скыльки заробили всі силовики в грудні.