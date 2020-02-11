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11 лютого 2020, вівторок, 07:30 7 Документ
Силові структури 2020-02-11T07:30:03+02:00
Українські Новини
Січнева зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень

Січнева зарплата директора НАБУ Ситника склала майже 200 тисяч гривень

Елена Новикова
НАБУ, Зарплати за січень, Артем Ситник, зарплати чиновників
Артем Ситник. Скріншот трансляції
Артем Ситник. Скріншот трансляції "Радіо Свобода"

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за січень склала 199 826 гривень, в той час як у грудні він заробив 170 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 115 080 гривень, доплата за вислугу років - 34 524 гривні, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 11 508 гривень, доплата за ранг - 723 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 23 016 гривень, витрати і відпускні - 14 974 гривні.

Після утримання податків і зборів він отримав 160 860 гривень.

Зарплата Артема Ситника за січень 2020 року.Зарплата Артема Ситника за січень 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого у Верховну Раду України був внесений проект постанови №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника. До проекту також був прикріплений документ, в якому йдеться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Раніше також повідомлялося про те, скыльки заробили всі силовики в грудні.

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