В Каховском водохранилище обнаружили яд и запретили пить воду из-под крана

Об этом сообщает местная объединенная территориальная община.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020 включительно в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 07.02.2020 №2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учреждениям общественного питания рекомендуют не использовать питьевую воду для приготовления еды и напитков в период с 8 по 12 февраля.

Ране Українські Новини писали о том, что делать, если вода из-под крана коричневого цвета и пахнет хлором.