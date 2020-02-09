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09 февраля 2020, воскресенье, 18:40 1546
Общество 2020-02-09T19:01:06+02:00
Українські Новини
В Каховском водохранилище обнаружили яд и запретили пить воду из-под крана

В Каховском водохранилище обнаружили яд и запретили пить воду из-под крана

Таня Войтюк
тариф на воду, холодная вода, Вода, Водохранилище, Днипро
Вода из крана
Вода из крана

Тем временем как НКРЭКУ подняла тарифы на холодную воду, в городе Апостолово под Днипром из-за обнаруженного яда в Каховском водохранилище людям рекомендуют уменьшить употребление питьевой воды. 

Об этом сообщает местная объединенная территориальная община.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)), убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о временном приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020 включительно в соответствии с решением местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 07.02.2020 №2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учреждениям общественного питания рекомендуют не использовать питьевую воду для приготовления еды и напитков в период с 8 по 12 февраля.

Ране Українські Новини писали о том, что делать, если вода из-под крана коричневого цвета и пахнет хлором.

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