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14 января 2020, вторник, 22:00 33
Общество 2020-01-14T23:15:01+02:00
Українські Новини
"Киевводоканал" объясняет, что делать если вода из-под крана коричневого цвета и пахнет хлором

"Киевводоканал" объясняет, что делать если вода из-под крана коричневого цвета и пахнет хлором

Таня Войтюк
Коммуналка, Коммунальные услуги, Вода, Водоснабжение, Киевводоканал
Коричневая вода. Фото: sud.ua
Коричневая вода. Фото: sud.ua

Несмотря на то, что за некачественную коммуналку можно не платить,

все еще остаются проблемы с некачественными услугами во многих аспектах коммунальных услуг в отоплении, водоснабжении и других. 

"Киевводоканал" объясняет, что значит если из-под крана бежит вода коричневого цвета.

РЖАВЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ ВОДЫ из-под крана связан с ремонтом внутридомовых сетей. Со стенок труб срываются отложения и это считается нормой. Такую воду следует слить в течение нескольких минут, пока она снова не станет прозрачна.

ЗАПАХ ХЛОРА является нормальным и свидетельствует о том, что вода гарантированно обеззараженная и безопасная

"Для обеззараживания воды на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях пока используется именно хлор. Но такая вода абсолютно безопасна для здоровья человека, ведь содержание хлора в сети всегда ниже нормативно допустимых пределов", - комментируют в« Киевводоканале ».

МУТНЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ ВОДЫ - также безопасное явление. Такого цвета вода приобретает через пузырьки воздуха, которые накапливаются в воде. Они исчезают через несколько минут и вода снова станет прозрачной.

Как сообщали Українські Новини, украинцам снизят тарифы на отопление.

Также Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за январь. 

 
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