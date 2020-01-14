"Киевводоканал" объясняет, что делать если вода из-под крана коричневого цвета и пахнет хлором

все еще остаются проблемы с некачественными услугами во многих аспектах коммунальных услуг в отоплении, водоснабжении и других.

"Киевводоканал" объясняет, что значит если из-под крана бежит вода коричневого цвета.

РЖАВЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ ВОДЫ из-под крана связан с ремонтом внутридомовых сетей. Со стенок труб срываются отложения и это считается нормой. Такую воду следует слить в течение нескольких минут, пока она снова не станет прозрачна.

ЗАПАХ ХЛОРА является нормальным и свидетельствует о том, что вода гарантированно обеззараженная и безопасная

"Для обеззараживания воды на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях пока используется именно хлор. Но такая вода абсолютно безопасна для здоровья человека, ведь содержание хлора в сети всегда ниже нормативно допустимых пределов", - комментируют в« Киевводоканале ».

МУТНЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ ВОДЫ - также безопасное явление. Такого цвета вода приобретает через пузырьки воздуха, которые накапливаются в воде. Они исчезают через несколько минут и вода снова станет прозрачной.

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