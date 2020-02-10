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10 лютого 2020, понеділок, 20:36 9
Суспільство 2020-02-10T22:00:02+02:00
Українські Новини
Всі дитячі садки та школи під Дніпром закрили на карантин через пестициди у питній воді

Всі дитячі садки та школи під Дніпром закрили на карантин через пестициди у питній воді

Таня Войтюк
Каховське водосховище, Водосховище, Дніпропетровська область, Пестициди, Питна вода, Карантин
У Апостолове у питній воді знайшли пестициди
У Апостолове у питній воді знайшли пестициди

Апостолове (Дніпропетровська область) закрила на карантин всі школи, дитячі садки, об'єкти соціальної сфери і культури через те, що у питній воді з Каховського водосховища знайшли пестициди. Мешканцям також рекомендують зменшити вживання питної води.

Про це повідомила пресслужба Апостолівської міської об'єднаної територіальної громади, передають Українські Новини.

Вказується, що перевищення норм показав аналіз проб води з Каховського водосховища на території Апостолівського району.

Згідно з повідомленням управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за цим фактом розпочато розслідування за ч.1 ст.242 Кримінального кодексу (порушення правил охорони вод).

Заступник мера Кривого Рогу (місто розташоване за 40 км від Апостолова) Олександр Катриченко в понеділок повідомив журналістам, що в Каховському водосховищі пестицидів і сульфатів не виявили.

"Сьогодні нам надійшли результати лабораторних досліджень питної води, відібраних в Каховському водосховищі. Жодних відхилень і перевищень нормативів за всіма показниками у воді немає. Ні пестицидів, ні фосфатів у воді не виявлено ні в Каховському водосховищі, ні по всьому водоводу від водосховища до нашого міста. Загрози для життя і здоров'я людей від води немає", - повідомив Катриченко.

Населення Апостолова становить близько 15 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКУ підвищила тарифи на водопостачання для всіх областей України.

Також стало відомо, що робити, якщо вода з-під крану коричневого кольору і пахне хлором.

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