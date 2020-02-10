На Прикарпатье из-за ураганного ветра 45 населенных пунктов остались без света

В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра полностью без электричества остались 45 населенных пунктов, еще 35 – частично. Об этом сообщил директор по техническим вопросам Прикарпатьеоблэнерго Олег Сеник в понедельник, 10 февраля.

Он отметил, что ликвидация порывов линий электропередач затруднена из-за погодных условий.

Управление ГСЧС сообщило, что сегодня около полудня было зафиксировано повреждение части крыши школы в селе Ясенево в Рожнятовском районе. Учебный процесс в школе прекратили. При этом никто не пострадал.

Ветер также повредил кровлю здания сельского совета в селе Пнев в Надворнянском районе. Рабочий процесс был приостановлен.

На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение. Днем ожидался сильный западный ветер 25-30 м/с, в высокогорье Карпат – 35-40 м/с, второй уровень опасности, оранжевый. Спасатели просили отказаться от прогулок в горах.

Циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также в этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зимы.