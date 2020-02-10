В Украине имеется 30 тест-систем для определения коронавируса

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передают Українськi Новини.

Пациенты будут тестироваться только в случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Срок годности таких тест-систем составляет 2 года.

Сейчас соглашение на карантин подписано 51 украинцем, которые вернуться из Китая. В случае отказа от подписания данного соглашения, потенциально зараженный не будет эвакуирован на территорию Украины. Кузин отметил, что недостающие тесты будут произведены в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, два гражданина Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, заболели китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Тем временем в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.