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10 февраля 2020, понедельник, 16:41 94
Медицина 2020-02-10T16:43:12+02:00
Українські Новини
В Украине имеется 30 тест-систем для определения коронавируса

В Украине имеется 30 тест-систем для определения коронавируса

Таня Войтюк
Тест-системы, Коронавирус, Китай, Карантин, министерство здравоохранения
Проверка на коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Проверка на коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

В феврале Украина получила первые тесты для определения коронавируса и сейчас в налиичии имеется 30 тест-систем. 

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передают Українськi Новини.

Пациенты будут тестироваться только в случаях, которые соответствуют эпидемиологическому и клиническому определению, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Срок годности таких тест-систем составляет 2 года.

Сейчас соглашение на карантин подписано 51 украинцем, которые вернуться из Китая. В случае отказа от подписания данного соглашения, потенциально зараженный не будет эвакуирован на территорию Украины. Кузин отметил, что недостающие тесты будут произведены в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, два гражданина Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, заболели китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Тем временем в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.

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