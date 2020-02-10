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10 февраля 2020, понедельник, 15:37 12
Политика 2020-02-10T15:37:44+02:00
Українські Новини
Прокуратура расследует принудительную выдачу паспортов ЛНР жителям Луганской области

Прокуратура расследует принудительную выдачу паспортов ЛНР жителям Луганской области

Влада Билоус
Влада Билоус
ЛНР, Паспорт ЛНР, Офис Генпрокурора, Паспорт, Луганская народная республика, ОРДЛО

Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области начало расследовать принудительную выдачу паспортов граждан самопровозглашенной "Луганской народной республики" жителям Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

Согласно материалам Службы безопасности Украины, первые лица администрации самопровозглашенной ЛНР проводят насильственную политику  относительно принудительного получения гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области, так называемых паспортов гражданина ЛНР.

Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

В сообщении отмечается, что выдача паспортов носит принудительный характер и  вопреки требованиям ст. 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны нарушает конституционные права и свободы граждан Украины.

Осуществление досудебного расследования поручено следователям СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По предварительным данным Офиса генпрокурора, паспорта ЛНР получили более 200 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, россияне чаще других просили Порошенко и Зеленского о гражданстве.

При этом Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР", а позже расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.

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