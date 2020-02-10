"Нефтегаз" подает в арбитраж против России из-за аннексии Крыма, – Витренко

Национальная акционерная компания "Нефтегаз", которую Коболев предлагает приватизировать, завершает подготовку к представлению документов в международный арбитражный суд, в котором компания требует от России компенсировать около $8 млрд за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко у себя в Facebook.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет", — заявил Витренко.

Также чиновник напомнил, что этот арбитраж не подпадает под соглашение о продлении транзита газа, в соответствии с которым была достигнута договоренность, что "Нефтегаз" и Газпром отказываются от взаимных судебных претензий. В рамках этого соглашения, в частности, "Нефтегаз" отказался от своего иска к Газпрому на $12,2 млрд.

"Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нефтегаз" заключил в декабре", – отметил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, по результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также стороны договорились, что компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

После этой выплаты Украина откажется от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.