подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Нефтегаз" подает в арбитраж против России из-за аннексии Крыма, – Витренко
10 февраля 2020, понедельник, 13:38 10
Политика 2020-02-10T13:39:24+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" подает в арбитраж против России из-за аннексии Крыма, – Витренко

"Нефтегаз" подает в арбитраж против России из-за аннексии Крыма, – Витренко

Надежда Комендантова
Стокгольмский арбитраж, Нефтегаз, Газпром, Арбитраж, Юрий Витренко
Стокгольмский арбитраж. Фото: Экономика от Пророка
Стокгольмский арбитраж. Фото: Экономика от Пророка

Национальная акционерная компания "Нефтегаз", которую Коболев предлагает приватизировать, завершает подготовку к представлению документов в международный арбитражный суд, в котором компания требует от России компенсировать около $8 млрд за потерянные в результате аннексии Крыма активы.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко у себя в Facebook.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет", — заявил Витренко.

Также чиновник напомнил, что этот арбитраж не подпадает под соглашение о продлении транзита газа, в соответствии с которым была достигнута договоренность, что "Нефтегаз" и Газпром отказываются от взаимных судебных претензий. В рамках этого соглашения, в частности, "Нефтегаз" отказался от своего иска к Газпрому на $12,2 млрд.

"Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нефтегаз" заключил в декабре", – отметил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, по результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Также стороны договорились, что компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

После этой выплаты Украина откажется от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

Больше новостей о: Стокгольмский арбитраж Нефтегаз Газпром Арбитраж Юрий Витренко

НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым
Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
Новости
"Нефтегаз" подает в арбитраж против России из-за аннексии Крыма, – Витренко 13:38
Кабмин назначил зампредседателя Налоговой службы Титарчука 13:25
В Днепропетровской области из-за обнаружения ядохимикатов в водоеме закрыли школы и садики 13:24
Виконання держбюджету-2019 – найгірше за останні п'ять років, - Льовочкін 13:18
Президент не допустит уничтожения норковых ферм, – нардеп Шол 13:12
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok