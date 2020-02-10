подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 13:00 32
Экономика 2020-02-10T13:00:32+02:00
Українські Новини
Гривна начала падать: НБУ понизил курс на вторник

Гривна начала падать: НБУ понизил курс на вторник

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра, Курс гривны
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 февраля, на 0,29 коп. до 24,5237 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 февраля, на 6,27 коп. до 24,5208 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 10 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 7 февраля, остался на уровне 3,43 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 февраля на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,55 коп. до 24,3784 UAH/USD.

Также Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Больше новостей о: Курс валют Курс НБУ Курс гривны на завтра Курс гривны

НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым
Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
Новости
Выполнение госбюджета-2019 – худшее за последние пять лет, - Левочкин 13:18
Президент не допустит уничтожения норковых ферм, – нардеп Шол 13:12
В 1 квартале потребители АО "Хмельницкгаз" с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше 13:11 Пресс-релиз
Гривна начала падать: НБУ понизил курс на вторник 13:00
Пошлины на импортные нефтепродукты приведут к росту цен и ударят по экономике Украины, - СМИ 12:55
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok