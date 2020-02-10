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10 лютого 2020, понеділок, 13:00 11
Економіка 2020-02-10T13:12:18+02:00
Українські Новини
Гривня почала падати: НБУ знизив курс на вівторок

Гривня почала падати: НБУ знизив курс на вівторок

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс валют на завтра, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 11 лютого, на 0,29 коп. до 24,5237 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 10 лютого, на 6,27 коп. до 24,5208 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 10 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 лютого на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,55% до 24,3784 UAH/USD.

Також Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

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