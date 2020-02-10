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10 февраля 2020, понедельник, 09:15 545 Карта
Общество 2020-02-10T09:16:26+02:00
Українські Новини
Ураганный ветер и метели: в Украину идет снежная буря

Ураганный ветер и метели: в Украину идет снежная буря

Надежда Комендантова
Штормовое предупреждение, Прогноз погоды, ГосЧС, Непогода, погода в Украине, Непогода в Украине, Шторм, Ураган
Ураган. Фото: Gismeteo
Ураган. Фото: Gismeteo

После сильных морозов, которые местами достигли -19, в Украине в понедельник, 10 февраля, резко испортится погода – на страну обрушится ураганный ветер, а в Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Сильнее всего ветер будет в западных областях – 25-30 м/с. А на высокогорье Карпат его скорость будет достигать 35-40 м/с. В связи с этим объявлен II уровень опасности.

В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). 

Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

 

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