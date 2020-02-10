Ураганный ветер и метели: в Украину идет снежная буря

После сильных морозов, которые местами достигли -19, в Украине в понедельник, 10 февраля, резко испортится погода – на страну обрушится ураганный ветер, а в Карпатах и вовсе ожидаются метели. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Днем в Украине порывы ветра 15-20 м\/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении. Сильнее всего ветер будет в западных областях – 25-30 м\/с. А на высокогорье Карпат его скорость будет достигать 35-40 м\/с. В связи с этим объявлен II уровень опасности. В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м\/с (I уровень опасности желтый). Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.