Ураганный ветер и метели: в Украину идет снежная буря

После сильных морозов, которые местами достигли -19 , в Украине в понедельник, 10 февраля, резко испортится погода – на страну обрушится ураганный ветер, а в Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Сильнее всего ветер будет в западных областях – 25-30 м/с. А на высокогорье Карпат его скорость будет достигать 35-40 м/с. В связи с этим объявлен II уровень опасности.

В Киевской области 10 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

Кроме того, 10 февраля на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

11 февраля в горах Львовской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.