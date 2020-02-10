подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
10 февраля 2020, понедельник, 08:45 5936
Политика 2020-02-10T09:28:14+02:00
Українські Новини
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском

Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском

Надежда Комендантова
Владимир Зеленский, Пленки, прослушка Гончарука, Алексей Гончарук, Прослушка
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента

После того, как в сети появились записи совещания об экономической ситуации в стране с участием премьер-министра Алексея Гончарука, а Президент Владимир Зеленский дал две недели силовым органам на расследование этого инцидента, Гончарук утверждает, что сказанные им слова о президенте Владимире Зеленском и его понимании политических процессов были вырваны из контекста.

Об этом премьер-министр заявил в интервью Украинской правде.

"Во-первых, я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста.

Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история,"- сказал он.

Как считает Гончарук, Зеленский – "президент очень умный". Кроме этого, глава Кабмина говорит, что Зеленский "хороший менеджер и достаточно мудрый человек".

"И это та оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – добавил Гончарук.

Премьер утверждает, что Зеленский играет решающую роль в деятельности Кабмина. "Для нас, для правительства, он является таким камертоном – клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности. И лично я сверяю с ним правильность решений, которые мы принимаем ", – объясняет глава правительства.

После этого Гончарук утверждает, что президент не вмешивается в политические вещи и не занимается микроменеджментом.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины засекретила информацию по уголовному производству по факту его прослушивания на совещании с представителями Национального банка.

 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Пленки прослушка Гончарука Алексей Гончарук Прослушка

Зеленский признался, что Папа Римский назвал его п...
Суд не стал рассматривать пленки Мельниченко как д...
Охрана Разумкова изменила правила после скандала с...
Гослесагентство уволило лесоводов в Харьковской об...
Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"
Новости
В начале недели рубль "замер" в обменниках Киева 10:50
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
В США показали фильм об убийствах на Майдане с обвинениями в адрес Байдена и Обамы, - СМИ 10:49 Видео
НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым 10:48
Кабмин назначил членом Нацкомиссии по стандартам госязыка кандидата наук по богословию Мирончука 10:43
АО "Ривнегаз" будет продолжать диалог с Регулятором по повышению зарплат газовиков к средним по промышленности 10:29 Пресс-релиз
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков 08:59
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok