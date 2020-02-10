Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського

Після того, як в мережі з'явилися записи наради про економічної ситуації в країні за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а Президент Володимир Зеленський дав два тижні силовим органам для розслідування цього інциденту, Гончарук стверджує, що сказані ним слова про президента Володимира Зеленського і його розуміння політичних процесів були вирвані з контексту.

Про це прем'єр-міністр заявив в інтерв'ю Українській правді.

"По-перше, я не давав оцінку знань Зеленського, це не так. Фраза була вирвана з контексту.

Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати свою певну логіку, повинен сформуватися певний образ. І тому це зовсім інша історія,"- сказав він.

Як вважає Гончарук, Зеленський – "президент дуже розумний". Крім цього, глава Кабміну говорить, що Зеленський "хороший менеджер і досить мудра людина".

"І це та оцінка, яку я постійно насправді поширюю абсолютно у всіх аудиторіях", – додав Гончарук.

Прем'єр стверджує, що Зеленський відіграє вирішальну роль у діяльності Кабміну. "Для нас, для уряду, він є таким камертоном – клієнтом, замовником, тому що він насправді досить тонко, на мою думку, відчуває настрій людей і їх потреби. І особисто я звіряю з ним правильність рішень, які ми приймаємо ", – пояснює глава уряду.

Після цього Гончарук стверджує, що президент не втручається в політичні речі і не займається мікроменеджментом.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України засекретила інформацію по кримінальному провадженню за фактом його прослуховування на нараді з представниками Національного банку.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.