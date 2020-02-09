В США сегодня вручат "Оскар": где посмотреть церемонию награждения

Церемония награждения главной кинопремии мира "Оскар-2020" состоится в ночь с 9 на 10 февраля. Українські Новини расскажут о том, где и когда следить за мероприятием. Онлайн-трансляцию 92-й церемонии вручения "Оскара" покажет телеканал "Украина". Событие будет комментировать ведущий программы "Утро с Украиной" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.Также ведущими ночи "Оскара-2020" будут певица Алена Винницкая, телеведущий Тимур Мирошниченко и дива Монро.Прямая трансляция премии на телеканале "Украина" начнется в ночь на 10 февраля с 1:30. Кроме того, онлайн-трансляцию премии "Оскар-2020" можно будет смотреть на официальном сайте, на странице в твиттере, на телеканале ABC.Как сообщали Українські Новини, Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца, чтобы узнать, кто из претендентов на премию пользовался наибольшей популярностью. Чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.