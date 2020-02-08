Пятеро британцев заразились коронавирусом на горнолыжном курорте во Франции

Пятеро британских граждан заразились коронавирусом, который унес уже 724 жизни, во время отдыха на горнолыжном курорте во Франции, после пребывания в одном шале с человеком, который был в Сингапуре. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Как рассказал представитель министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, о новых случаях заболевания стало известно после того, как власть начала отслеживать недавние поездки британца, который, как было подтверждено Британией, заразился вирусом в последние дни. Как ранее сообщила министр Аньес Бузин, состояние группы недавно инфицированных людей, среди которых ребенок, беспокойства не вызывает. Британцы остановились в одном шале на курорте Контамин-Монжуа в Савойе на востоке Франции. Контамин находится во Французских Альпах, недалеко от швейцарского города Женевы и пика Монблан. Эти случаи совпадают с одним из самых оживленных периодов лыжного сезона для курортов в этом районе, так как много французских школ начинают промежуточные каникулы. В связи с новыми случаями заражения французские власти закрыли две школы в районе курорта Контамин-Монжуа. Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса. Ранее ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом.