Шокин опровергает информацию об оскорблениях в адрес Порошенко

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что он назвал бывшего Президента Петра Порошенко страшным чудовищем и что его отравили ртутью по приказу экс-Президента.

Об этом он заявил Українським Новинам.

"Я такого не говорил. Эта информация не отвечает действительности и является ложью. Я даже не знаю, кому выгодно такое распространять",- сказал Шокин.

В частности, Шокин опроверг информацию о том, что он якобы говорил, что Порошенко заслуживает пожизненного заключения, поскольку совершил ужасающие преступления против народа Украины.

Также он опровергает информацию о том, что назвал Порошенко страшным чудовищем и что прямо в кабинете экс-Президент отдавал приказы, кого нужно убить.

Ранее в отдельных СМИ появилась информация, что в своем интервью Шокин назвал Порошенко лживым и страшным чудовищем, а также обвинил Порошенко в своем отравлении и отдаче приказов на массовые убийства граждан.

Как сообщали Українські Новини, Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях.

Ранее Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.