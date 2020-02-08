Шокин опровергает информацию об оскорблениях в адрес Порошенко

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что он назвал бывшего Президента Петра Порошенко страшным чудовищем и что его отравили ртутью по приказу экс-Президента. Об этом он заявил Українським Новинам. "Я такого не говорил. Эта информация не отвечает действительности и является ложью. Я даже не знаю, кому выгодно такое распространять",- сказал Шокин. В частности, Шокин опроверг информацию о том, что он якобы говорил, что Порошенко заслуживает пожизненного заключения, поскольку совершил ужасающие преступления против народа Украины. Также он опровергает информацию о том, что назвал Порошенко страшным чудовищем и что прямо в кабинете экс-Президент отдавал приказы, кого нужно убить. Ранее в отдельных СМИ появилась информация, что в своем интервью Шокин назвал Порошенко лживым и страшным чудовищем, а также обвинил Порошенко в своем отравлении и отдаче приказов на массовые убийства граждан. Как сообщали Українські Новини, Шокин считает, что Байден использовал НАБУ в своих целях. Ранее Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.