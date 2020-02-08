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08 лютого 2020, субота, 13:00 11
Суспільство 2020-02-08T13:24:33+02:00
Українські Новини
Шокін спростовує інформацію про образи на адресу Порошенка

Шокін спростовує інформацію про образи на адресу Порошенка

Анна Рудык
Отруєння ртуттю, фейки, Петро Порошенко, Віктор Шокін
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін спростовує поширену в ЗМІ інформацію про те, що він назвав колишнього Президента Петра Порошенка страшним чудовиськом і що його отруїли ртуттю за наказом екс-Президента.

Про це він заявив Українським Новинам.

"Я такого не говорив. Ця інформація не відповідає дійсності та є неправдою. Я навіть не знаю, кому вигідно таке поширювати",- сказав Шокін.

Зокрема, Шокін спростував інформацію про те, що він нібито говорив, що Порошенко заслуговує довічного ув'язнення, оскільки скоїв жахливі злочини проти народу України.

Також він спростовує інформацію про те, що назвав Порошенка страшним чудовиськом і що прямо в кабінеті екс-Президент віддавав накази, кого треба вбити.

Раніше в окремих ЗМІ з'явилася інформація, що в своєму інтерв'ю Шокін назвав Порошенка брехливим і страшним чудовиськом, а також звинуватив Порошенка у своєму отруєнні і віддачі наказів на масові вбивства громадян.

Як повідомляли Українські Новини, Шокін вважає, що Байден використовував НАБУ в своїх цілях.

Раніше Печерський районний суд зобов'язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження за фактом втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена в роботу екс-генпрокурора Віктора Шокіна.

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