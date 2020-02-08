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08 февраля 2020, суббота, 13:51 22
Жизнь 2020-02-08T13:58:41+02:00
Українські Новини
Оскар-2020: где и когда смотреть трансляцию главной кинопремии

Оскар-2020: где и когда смотреть трансляцию главной кинопремии

Анна Рудык
Кинопремия, где смотреть, Прямая трансляция, Оскар, Оскар-2020
Оскар. Фото: vulture.com
Оскар. Фото: vulture.com

После проведения первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020, завтра, 9 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 92-я самая престижная церемония награждения в области кинематографа - Оскар-2020. Українські Новини расскажут о том, когда и где следить за мероприятием.

Так, церемония вручения состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. По киевскому времени начало церемонии запланировано на 3:00.

Транслировать церемонию будут в 225 странах, в том числе и в Украине. 

Согласно данным официального сайта телеканала "Украина", он проведет прямую трансляцию мероприятия.

Как сообщали Українські Новини, американская киноакадемия в понедельник, 13 января объявила в своем Twitter список номинантов на главную кинопремию года. 92-я церемония награждения состоится в ночь с 9 на 10 февраля в театре Долби в Лос-Анджелесе. Имена номинантов в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Иссай Рэй.

Тем временем фильму Дэмьена Шазелла "Вавилон" пророчествуют "Оскар" в 2021 году.

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