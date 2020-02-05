Когда пенсии не достаточно: где найти работу людям в возрасте

Тенденции на трудовом рынке постоянно менятся, но по-прежнему работадатели охотнее нанимают более молодой персонал, нежели людей более старшего возраста. Так как размеры пенсии в Украине оставляют желать лучшего, многие продолжают работать либо же ищут различные варианты подработок даже после выхода на заслуженный отдых. О том, где чаще всего работают пенсионеры, сколько получают и как им найти вакансии по душе сообщает "Сегодня".

Людей предпенсионного и пенсионного возраста называют поколением бэби-бумеров (54-72 года; название связано с всплеском рождаемости после Второй мировой войны). Как правило, есть целые сферы деятельности, например, в IT или PR. Тогда где же искать работу?

Где работают люди в возрасте

Аналитики рекрутингового портала hh.ua|grc сообщили, что чаще всего поколение работает как домашний персонал (сиделками, персональными водителями, горничными, нянями и т.д.). Также интересуются вакансиями управленческого характера (руководитель подразделения, главный бухгалтер) или низкоквалифицированными работами с легким и гибким графиком работы (уборщик, другой вспомогательный персонал). Популярными остаются вакансии в сфере общественного питания.

Сколько зарабатывают бэби-бумеры

Абсолютное большинство готово работать на полную занятость и полный рабочий день. Так или иначе, работники старшего поколения в подавляющем большинстве случаев зарабатывают меньше младшего поколения, при этом разница может достигать 30% не в пользу бэби-бумеров.

Почти каждый третий (32%) поисковик из людей предпенсионного или пенсионного возраста готовы получать до 10 400 гривен. Чуть больше (37%) отмечают в резюме, что ищут работу с зарплатой от 10 500 до 20 900, еще 16% — от 21 000 до 31 300 гривен.

Как найти работу

Несмотря на то что на законодательном уровне запрещено отказывать в трудоустройстве людям из-за их возраста, очень часто даже в объявлениях прямо пишут – требуются сотрудники не старше 40 лет. Чаще всего это связано с тем, что старшее поколение не умеет пользоваться новыми технологиями и не всегда хочет этому учиться.

По словам аналитиков hh.ua|grc, работодатели порой опасаются слишком традиционных взглядов, устаревшей системы ценностей и проблем со здоровьем у людей старшего поколения.

Но аналитики все же дали несколько советов:

размещать резюме на крупных украинских сайтах по трудоустройству, делая акцент на опыте;

постоянно повышать свою квалификацию;

подтянуть навыки, изучить и освоить компьютер;

быть мобильным;

находить общий язык с молодым поколением.

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