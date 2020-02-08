Пенсійний фонд в смартфоні: як українцям оформити "Е-пенсію"

У лютому Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія", де крім електронних прав і можливості голосування на виборах, з'явиться можливість оформити пенсію. Про це передає прес-служба онлайн-платформи.

Ще влітку послуга "Е-пенсія" почала працювати на порталі Пенсійного фонду, в якому люди можуть подавати документи для призначення пенсії онлайн, прикріпивши завірені електронним підписом копії документів, а після звернення в сервісний центр, отримати пенсійне посвідчення.

В 2020 році, попередньо в травні, ця послуга з'явиться і в додатку "Дія".

Послугу в новому форматі можна буде оформити або на порталі програми або в мобільному додаток. Потрібно буде заповнити заяву онлайн і після отримання повідомлення забрати пенсійне посвідчення в сервісному центрі.

За словами розробників, дана послуга полегшить взаємодію держреєстрів, щоб інформація про трудовий стаж, інвалідність та інші важливі дані підтягувалися автоматично.

Раніше Українські Новини писали про те, куди можна влаштуватися на роботу людям у віці і отримати додатковий дохід.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді почали фінансування пенсій за лютий.