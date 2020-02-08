підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
08 лютого 2020, субота, 07:10 8
Суспільство 2020-02-08T07:10:02+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд в смартфоні: як українцям оформити "Е-пенсію"

Пенсійний фонд в смартфоні: як українцям оформити "Е-пенсію"

Таня Войтюк
пенсія, Пенсійний фонд, ПФУ, мобільний додаток, Дія
"Е-пенсію" буде доступна в додатку "Дія"

У лютому Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія", де крім електронних прав і можливості голосування на виборах, з'явиться можливість оформити пенсію. Про це передає прес-служба онлайн-платформи.

Ще влітку послуга "Е-пенсія" почала працювати на порталі Пенсійного фонду, в якому люди можуть подавати документи для призначення пенсії онлайн, прикріпивши завірені електронним підписом копії документів, а після звернення в сервісний центр, отримати пенсійне посвідчення.

В 2020 році, попередньо в травні, ця послуга з'явиться і в додатку "Дія".

Послугу в новому форматі можна буде оформити або на порталі програми або в мобільному додаток. Потрібно буде заповнити заяву онлайн і після отримання повідомлення забрати пенсійне посвідчення в сервісному центрі.

За словами розробників, дана послуга полегшить взаємодію держреєстрів, щоб інформація про трудовий стаж, інвалідність та інші важливі дані підтягувалися автоматично.

Раніше Українські Новини писали про те, куди можна влаштуватися на роботу людям у віці і отримати додатковий дохід.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді почали фінансування пенсій за лютий.

Більше новин про: пенсія Пенсійний фонд ПФУ мобільний додаток Дія

У Пенсійному фонді почалось фінансування пенсій за...
До кінця року розмір пенсії буде досягати 17,7 тис...
Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати...
У США з'явиться перший у світі додаток, який попер...
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Куди звертатися і що робити у випадку втрати паспорта за кордоном 07:30 Інфографіка
Пенсійний фонд в смартфоні: як українцям оформити "Е-пенсію" 07:10
Пенсії. Фото: censor.net
Розподіл пенсій: скільки виплачують різним категоріям українців 06:15
Новосад відмовилася говорити з журналістами про купівлю квартири за 1 млн гривень 23:49
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
Стало відомо скільки сплачують до держбюджету норкові ферми 13:40
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
Дубілет пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 в переписі населення 21:08
більше новин
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok