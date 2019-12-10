Министр образования Новосад заработала больше, чем премьер Гончарук

Заработная плата министра образования и науки Анны Новосад за ноябрь составила 55 тыс. гривен, в то время, как зарплата премьер-министра Алексея Гончарука составила 44 тыс. гривен. Ее заместителей - от 50,6 тыс. до 61,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 81 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Новосад в ноябре, составила 55 103 гривен, из них должностной оклад – 12 952 гривны, надбавка за выслугу лет – 1 942 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 942 гривны, надбавка за интенсивность труда – 12 952 гривны, премия за сентябрь – 16 000 гривен, командировочные – 8 724 гривны, индексация – 588 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 745 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 44 355 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 50 638 гривен, заместителей министра Егора Стадного – 58 973 гривны, Любомиры Мандзий – 61 358 гривен, Петра Коржевского – 58 486 гривен, Максима Ярмистого – 55 139 гривен, Светланы Даниленко – 59 826 гривен и госсекретаря Павла Полянского – 81 062 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Новосад задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. гривен и 754 тыс. гривен доходов.

Тем временем министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много.