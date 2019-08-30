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  • Министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за год
30 августа 2019, пятница, 19:17 82
Политика 2019-08-30T19:17:41+03:00
Українські Новини
Министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за го

Министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за год

Министр образования и науки Анна Новосад задекларировала 754 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, основную сумму дохода -746 694 гривны -  составила зарплата в министерстве, 6 913 гривен - гонорары в Институте лидерства, инноваций и развития.

Новосад задекларировала квартиру в Киеве, которая принадлежит Галине Новосад.

Своего жилья у нее нет, однако как объект незавершенного строительства она указала квартиру в Киеве площадью 45 кв. м.

В прошлом году министр купила автомобиль Toyota Yaris за 25 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Новосад - министр образования и науки.

29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

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