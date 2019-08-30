Министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за год

Министр образования и науки Анна Новосад задекларировала 754 тыс. гривен доходов за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nТак, основную сумму дохода -746 694 гривны - составила зарплата в министерстве, 6 913 гривен - гонорары в Институте лидерства, инноваций и развития.\r\nНовосад задекларировала квартиру в Киеве, которая принадлежит Галине Новосад.\r\nСвоего жилья у нее нет, однако как объект незавершенного строительства она указала квартиру в Киеве площадью 45 кв. м.\r\nВ прошлом году министр купила автомобиль Toyota Yaris за 25 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Новосад - министр образования и науки.\r\n29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.