Министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за год

Министр образования Анна Новосад ездит на Toyota Yaris, не имеет своего жилья и получила 754 тыс. гривен за го

Министр образования и науки Анна Новосад задекларировала 754 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, основную сумму дохода -746 694 гривны - составила зарплата в министерстве, 6 913 гривен - гонорары в Институте лидерства, инноваций и развития.

Новосад задекларировала квартиру в Киеве, которая принадлежит Галине Новосад.

Своего жилья у нее нет, однако как объект незавершенного строительства она указала квартиру в Киеве площадью 45 кв. м.

В прошлом году министр купила автомобиль Toyota Yaris за 25 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров, в котором Новосад - министр образования и науки.

29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.