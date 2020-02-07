Новосад відмовилася говорити з журналістами про купівлю квартири за 1 млн гривень

Так, повідомляється, що Новосад відмовилася говорити з кореспондентами щодо купівлі квартири, про яку стало відомо з даних у Єдиному реєстрі декларацій держчиновників.

Міністр коротко відповіла відмовою на суміші англійської та української.

"Соррі, не даю (коментарів - Ред.)", - сказала вона і кинула трубку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка поскаржилася, що не може завести дитину через зарплати у 36 тис. гривень, задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тис. гривень.

А за 2018 рік Новосад задекларувала купівлю автомобіля Toyota Yaris за 25 тис. гривень і 754 тис. гривень доходів.

Крім того, зарплата Новосад за грудень 2019 року становила 138 тис. гривень. Також заробітна плата міністра освіти і науки Ганни Новосад за листопад становила 55 тис. гривень.