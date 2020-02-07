підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 лютого 2020, пʼятниця, 23:49 5
Кабмін 2020-02-07T23:52:03+02:00
Українські Новини
Новосад відмовилася говорити з журналістами про купівлю квартири за 1 млн гривень

Новосад відмовилася говорити з журналістами про купівлю квартири за 1 млн гривень

Анна Рудык
декларації чиновників, електронні декларації, Міністерство освіти України, Ганна Новосад
Ганна Новосад. Фото: Facebook/Ганна Новосад
Ганна Новосад. Фото: Facebook/Ганна Новосад

Міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка скаржилася на свою зарплату 36 тис. гривень, проте купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень за ціною нижче середньоринкової, відмовилася дати коментар щодо великого придбання. Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що Новосад відмовилася говорити з кореспондентами щодо купівлі квартири, про яку стало відомо з даних у Єдиному реєстрі декларацій держчиновників.

Міністр коротко відповіла відмовою на суміші англійської та української.

"Соррі, не даю (коментарів - Ред.)", - сказала вона і кинула трубку.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка поскаржилася, що не може завести дитину через зарплати у 36 тис. гривень, задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тис. гривень.

А за 2018 рік Новосад задекларувала купівлю автомобіля Toyota Yaris за 25 тис. гривень і 754 тис. гривень доходів.

Крім того, зарплата Новосад за грудень 2019 року становила 138 тис. гривень. Також заробітна плата міністра освіти і науки Ганни Новосад за листопад становила 55 тис. гривень.

Більше новин про: декларації чиновників електронні декларації Міністерство освіти України Ганна Новосад

Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Новосад відмовилася говорити з журналістами про купівлю квартири за 1 млн гривень 23:49
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі 22:36
Львів закрив 80 шкіл на карантин через грип і ГРВІ 22:29
Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки у Львові 22:10
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
Дубілет пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 в переписі населення 21:08
більше новин
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok