Епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі

В Запоріжжі, за даними на п'ятницю, на 13,7% перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Захворюваність на ГРВІ та грип вище епідемічного порогу на 13,7%. Всього за тиждень зареєстровано 5 901 випадків захворювання на ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Із загальної кількості захворілих 70,3% становлять діти віком до 17 років, у тому числі школярі - 35,8%.

Станом на 7 лютого щеплення проти грипу отримали 14,5 тис. жителів Запоріжжя.

Як повідомляли Українські Новини, Херсон продовжив карантин у всіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ) серед учнів. Також Одеса продовжила карантин у всіх школах до 17 лютого.

Тим часом у МОЗ порадили, що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ.