Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їх бруд. Навіть можу дати поради. 1. Порушити пару-трійку фейкових справ самому. 2. Написати в ДБР, що міністр примушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього. 3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі (Клінтон, екс-кандидат у Президенти США) проти Трампа (Дональда, Президент США), а його змусили. 4. Написати в спортлото... Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - написав міністр.

Таким чином він відреагував на заяву Ситника про те, що за визнанням його винним у корупції варто особисто міністр.

Аваков назвав Ситника ідіотом. Скріншот: твіттер Авакова

Як повідомляли Українські Новини, депутат заявляв, що за звільнення Ситника з НАБУ зібрано 140 підписів.

Раніше Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.