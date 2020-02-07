підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 лютого 2020, пʼятниця, 18:37 13
Силові структури 2020-02-07T19:00:02+02:00
Українські Новини
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві

Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві

Анна Рудык
Артем Ситник, НАБУ, МВС України, Арсен Аваков
Аваков
Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе. За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їх бруд. Навіть можу дати поради. 1. Порушити пару-трійку фейкових справ самому. 2. Написати в ДБР, що міністр примушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього. 3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі (Клінтон, екс-кандидат у Президенти США) проти Трампа (Дональда, Президент США), а його змусили. 4. Написати в спортлото... Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - написав міністр.

Таким чином він відреагував на заяву Ситника про те, що за визнанням його винним у корупції варто особисто міністр.

Аваков назвав Ситника ідіотом. Скріншот: твітер АваковаАваков назвав Ситника ідіотом. Скріншот: твіттер Авакова

Як повідомляли Українські Новини, депутат заявляв, що за звільнення Ситника з НАБУ зібрано 140 підписів.

Раніше Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.

Більше новин про: Артем Ситник НАБУ МВС України Арсен Аваков

Ситник стає головною проблемою для відносин україн...
Шокін вважає, що Байден використовував НАБУ в свої...
Кабмін і МВС відзвітували про зарплату Авакова з р...
На початку березня поліція відзвітує як розслідува...
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень
ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень
Новини
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
Не будь Ткаченком, поважай старших: в соцмережах обурилися хамством депутата "Слуги народу" 18:12
Грип атакує: в Херсоні продовжили карантин у всіх школах 18:00
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень 17:57 Оновлено
Гривня продовжує зростати: офіційний курс на понеділок 17:42
більше новин
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень 17:57 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень 17:57 Оновлено
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка 09:35
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
більше новин
Шокін хоче подати позов проти Байдена за образи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok