Из-за "хронической нехватки средств" в борьбе с коронавирусом помогать ВОЗ будет производитель iPhone

Из-за нарастающей эпидемии коронавируса во многих странах, количество прозапаса средств медицинской защиты,рассылаемой ВОЗ во все регионы, где есть болезнь, начинает заканчиваться. На помощь в ВОЗ прийдет производиитель iPhone. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус 7 февраля, в пятницу заявил, что из-за нехватки средств защиты, глава ВОЗ намерен общаться с поставщиками, дабы найти правильный выход из ситуации и равномерно распределит средства во все регионы.

В то же время, крупнейшеий в мире производитель электроники, компания Foxconn, которая занимается производством iPhone, заявила, что переориентирует часть своих производственных мощностей, чтобы производить хирургические маски, передает ВВС.

"Чем раньше мы примем меры, чем раньше мы сможем предотвратить распространение вируса, чем раньше мы сможем сохранить жизнь, тем быстрее мы это переживем", — говорится в заявлении Foxconn.

Как сообщали Українські Новини, на круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом.

Ранее из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек.

Также ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом