Google Maps виповнюється 15 років: які оновлення стануть доступні користувачам

Сьогодні, 8 лютого, виповнюється 15 років сервісу Google Maps, який у серпні надав користувачам можливість планувати маршрут на таксі або велосипеді. В Україні Карти були офіційно представлені 22 січня 2010 року. На честь ювілею Google представляє новий вид програми та нові функції. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На сьогоднішній день:

Google Картками користується більше 1 мільярда людей щомісяця по всьому світу;

на Картах Google представлені супутникові знімки високої якості, які охоплюють 93 мільйони квадратних кілометрів, де проживає понад 98% всього населення планети;

щодня користувачі роблять більше 20 мільйонів доповнень;

користувачі проїжджають щодня в середньому більше 1 мільярда кілометрів, використовуючи Google Карти;

на Картах Google можна знайти інформацію про компанії, рейтинги, огляди та багато іншого для близько 200 мільйонів бізнесів і місць по всьому світу;

на Картах Google є інформація про доступність, наприклад, наявність доступу до закладів для людей на візках, для більш 50 мільйонів місць по всьому світу.

Починаючи із сьогоднішнього дня:

у додатку Карти Google для Android і iOS будуть доступні п'ять вкладок для легкого доступу: Що поруч?, Регулярно, Збережено, Додати та Новини;

в Картах Google оновиться зовнішній вигляд і дизайн піктограми (буде доступна протягом обмеженого часу);

стануть доступними оновлення для режиму Громадський транспорт у додатку. Нові функції Громадського транспорту допоможуть бути в курсі системи громадського транспорту міста у режимі реального часу і побачити важливі деталі, які базуються на відгуках користувачів, такі як температура в салоні, доступність для людей з особливими потребами, наявність спеціальних секцій для жінок, безпека.

Як повідомляли Українські Новини, німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Картах віртуальну пробку.

Також в Google Картах допомагають вилікуватися від алкоголізму і наркоманії.