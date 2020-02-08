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  • Google Maps виповнюється 15 років: які оновлення стануть доступні користувачам
08 лютого 2020, субота, 05:10 5
Lifestyle 2020-02-08T06:30:02+02:00
Українські Новини
Google Maps виповнюється 15 років: які оновлення стануть доступні користувачам

Google Maps виповнюється 15 років: які оновлення стануть доступні користувачам

Елена Новикова
День рождения, Юбилей, Google, Google maps
Логотип Google Maps. Фото: прес-служба компанії
Логотип Google Maps. Фото: прес-служба компанії

Сьогодні, 8 лютого, виповнюється 15 років сервісу Google Maps, який у серпні надав користувачам можливість планувати маршрут на таксі або велосипеді. В Україні Карти були офіційно представлені 22 січня 2010 року. На честь ювілею Google представляє новий вид програми та нові функції. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На сьогоднішній день:

  • Google Картками користується більше 1 мільярда людей щомісяця по всьому світу;
  • на Картах Google представлені супутникові знімки високої якості, які охоплюють 93 мільйони квадратних кілометрів, де проживає понад 98% всього населення планети;
  • щодня користувачі роблять більше 20 мільйонів доповнень;
  • користувачі проїжджають щодня в середньому більше 1 мільярда кілометрів, використовуючи Google Карти;
  • на Картах Google можна знайти інформацію про компанії, рейтинги, огляди та багато іншого для близько 200 мільйонів бізнесів і місць по всьому світу;
  • на Картах Google є інформація про доступність, наприклад, наявність доступу до закладів для людей на візках, для більш 50 мільйонів місць по всьому світу.

Починаючи із сьогоднішнього дня:

  • у додатку Карти Google для Android і iOS будуть доступні п'ять вкладок для легкого доступу: Що поруч?, Регулярно, Збережено, Додати та Новини;
  • в Картах Google оновиться зовнішній вигляд і дизайн піктограми (буде доступна протягом обмеженого часу);
  • стануть доступними оновлення для режиму Громадський транспорт у додатку. Нові функції Громадського транспорту допоможуть бути в курсі системи громадського транспорту міста у режимі реального часу і побачити важливі деталі, які базуються на відгуках користувачів, такі як температура в салоні, доступність для людей з особливими потребами, наявність спеціальних секцій для жінок, безпека.

Як повідомляли Українські Новини, німецький художник за допомогою смартфонів створив на Google Картах віртуальну пробку.

Також в Google Картах допомагають вилікуватися від алкоголізму і наркоманії.

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