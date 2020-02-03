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03 февраля 2020, понедельник, 19:10 14
Технологии 2020-02-03T19:16:09+02:00
Українські Новини
Немецкий художник с помощью смартфонов создал на Google Maps виртуальную пробку

Немецкий художник с помощью смартфонов создал на Google Maps виртуальную пробку

Кира Молчанова
Германия, Google, Пробки, Google maps

Немецкий художник Зимон Векерт (Simon Weckert) с помощью 99 смартфонов создал на сервисе Google Maps виртуальные пробки на нескольких улицах в Берлине. Об этом он рассказал на своем сайте.

Для перформанса Зимону понадобилась тележка со смартфонами, на которых он включил режим навигации, сложил гаджеты в тележку и провез по проезжей части. Сервис посчитал, что в этом месте собралось много автомобилей, которые стоят в пробке и пометил улицу соответствующим цветом.

Комментаторы под постом художника начали сомневаться в реальности эксперимента, однако один из пользователей, который работает в команде разработчиков Google Maps, рассказал, что описанная ситуация могла быть реальной. Подобный эксперимент проводился ранее в Израиле. Исследователи смогли создать несуществующие пробки в приложении Waze, используя ботнет. Позже этот сервис стал частью Google, поэтому в часть алгоритма израильского сервиса могла использоваться в Google Maps.

Современные сервисы для навигации прокладывают не только самый короткий маршрут, но и учитывают состояние на дорогах и предлагают объезжать дорожные заторы. Если приложение фокусирует, что в одном месте множество навигаторов водителей движутся с низкой скоростью, то сервис предлагает объехать проблемное место. Если приложением пользуются множество водителей, Google Maps получает достаточно точную картину скорости движения автомобилей по всему городу.

С одной стороны, это помогает водителям экономить время. С другой – приложением можно манипулировать. Художник Google Maps продемонстрировал, как можно обмануть компьютерные алгоритмы.

Как сообщали Українські Новини, компания Google проводит тестирование режима дополненной реальности в сервисе Google Maps.

Тем временем в Киеве Google открыл свой офис разработки. Работать он будет на базе компании CloudSimple.

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