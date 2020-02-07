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07 лютого 2020, пʼятниця, 16:31 5
Суспільство 2020-02-07T16:32:36+02:00
Українські Новини
Одеса продовжила карантин у всіх школах ще на 10 днів

Одеса продовжила карантин у всіх школах ще на 10 днів

Валерия Драгомирова
Грип, ГРВІ, Карантин, Одеса
Грип. Фото: freepick
Грип. Фото: freepick

У той час як від ускладнень після грипу померли 15 українців, Одеса продовжила карантин в усіх школах до 17 лютого через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів.

Про це повідомила прес-служба Одеської міської ради, передають Українські Новини.

Керівництвом навчальних закладів розроблено план заходів щодо організації дистанційного навчання учнів у період карантину.

На сайтах департаменту освіти і науки міськради, а також навчальних закладів розміщені онлайн-уроки з предметів для учнів 2-11 класів.

Крім того, вчителі практикують роботу з учнями через соцмережі, власні блоги, консультують в телефонному режимі.

Раніше міськрада планувала відновити навчання у школах з 12 лютого.

Карантин у школах Одеси введено з 28 січня.

Як повідомляли Українські Новини, Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл 114 окремих класів через грип та ГРВІ серед учнів.


Раніше у МОЗ порадили, що робити при перших симптомах грипу або ГРВІ.

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