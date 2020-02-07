Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень

Міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка поскаржилася, що не може завести дитину через зарплату в 36 тисяч гривень, задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тис. гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

У п'ятницю міністр внесла до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Так, 3 лютого Новосад придбала у компанії "Дисбуд" квартиру в столиці загальною площею 46,6 кв. м за 944 200 гривень.

Кінцевим бенефіціарним власником "Дисбуда" є бізнесмен Олександр Насиковський.

За інформацією деяких ЗМІ, Насиковський обвинувачується в незаконній забудові, рейдерстві і корупції.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Новосад задекларувала купівлю автомобіля Toyota Yaris за 25 тис. гривень і 754 тис. гривень доходів.

Крім того, зарплата Новосад за грудень 2019 року склала 138 тис. гривень.



Також заробітна плата міністра освіти і науки Ганни Новосад за листопад склала 55 тис. гривень.