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Політика 2020-02-07T16:06:47+02:00
Українські Новини
Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень

Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень

Валерия Драгомирова
МОН, Купівля квартири, декларація, Ганна Новосад
Ганна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Ганна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

Міністр освіти і науки Ганна Новосад, яка поскаржилася, що не може завести дитину через зарплату в 36 тисяч гривень, задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тис. гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

У п'ятницю міністр внесла до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Так, 3 лютого Новосад придбала у компанії "Дисбуд" квартиру в столиці загальною площею 46,6 кв. м за 944 200 гривень.

Кінцевим бенефіціарним власником "Дисбуда" є бізнесмен Олександр Насиковський.

За інформацією деяких ЗМІ, Насиковський обвинувачується в незаконній забудові, рейдерстві і корупції.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Новосад задекларувала купівлю автомобіля Toyota Yaris за 25 тис. гривень і 754 тис. гривень доходів.

Крім того, зарплата Новосад за грудень 2019 року склала 138 тис. гривень.


Також заробітна плата міністра освіти і науки Ганни Новосад за листопад склала 55 тис. гривень.

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Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень
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