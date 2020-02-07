Кабмин хочет объединить платежки за газ и его транспортировку в одну

Кабинет Министров разрабатывает вариант объединения платежек за потребление природного газа и его транспортировку в один документ. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству 7 февраля, передают Українські Новини.

"О двух платежках. Это правильный шаг, но, действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но правильно было бы это организовать таким образом, чтобы это все равно был один документ", - сказал он.

При этом Гончарук отметил, что решение о разделении платежки было принято Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

При этом он подчеркнул, что именно правительство формирует политику в этом вопросе и Кабмин оптимизирует этот вопрос, чтобы подавать людям информацию в доступном и понятном виде.

Как сообщали Українські Новини, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в Украине хотят отказаться от практики двух платежек за газ.

Также сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о снижении цен в платежках за коммунальные услуги до 30%.