подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
ONLINE
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

07 февраля 2020, пятница, 13:30 444
Судебная власть 2020-02-07T14:15:02+02:00
Українські Новини
Дугарь допросили с помощью полиграфа: что показал прибор

Дугарь допросили с помощью полиграфа: что показал прибор

Надежда Комендантова
Убийств Павла Шеремета, Яна Дугарь, Допрос, полиграф
Суд над Яной Дугарь.
Суд над Яной Дугарь.

В то время, как Антоненко отказался сотрудничать со следствием, потому что показания используют против него, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь допросили с помощью полиграфа.

Об этом заявил ее адвокат Николай Ореховский на брифинге, передают Українські Новини.

На вопрос, осуществляла ли она наблюдение на месте убийства Шеремета, Дугарь ответила отрицательно.

Полиграф показал правдивость ее показаний с коэффициентом 99,6%.

Также полиграф показал с вероятностью с 99,9% достоверности, что Дугарь не обсуждала с еще одним подозреваемым в данном деле Андреем Антоненко подготовку убийства журналиста.

Защита обозначила, что психологическую экспертизу с помощью полиграфа проводило Украинское бюро психофизиологических исследований и безопасности. Кроме того, защита подозреваемой подала ходатайство о закрытии уголовного производства против нее в Офис генерального прокурора.

Ореховский отметил, что ходатайство было подано на имя заместителя генпрокурора Виктора Чумака.

Адвокат объяснил, что именно он решил дать следствию дополнительное время для проверки доказательств, поэтому расследования было продлено до апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест Дугарь до 4 апреля.

Тем временем сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.

Больше новостей о: Убийств Павла Шеремета Яна Дугарь Допрос полиграф

Дело Шеремета: следователи намерены просить суд пр...
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугар...
Порошенко снова прогуляет допрос 31 января...
Секретарь НСЖУ Валерий Макеев: Полиграф не предлаг...
Шокин хочет подать иск против Байдена за оскорбления
Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко
Новости
Венграм Закарпаться нужно постепенно увеличивать количество предметов на украинском языке, - Сийярто 14:45
Из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии, - Гончарук 14:37
Кабмин хочет объединить платежки за газ и его транспортировку в одну 14:30
Киевский интернет провайдер незаконно заблокировал популярный сайт 14:08
Шокин считает, что его могли отравить ртутью в Украине 14:07
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok