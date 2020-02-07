Дугарь допросили с помощью полиграфа: что показал прибор

В то время, как Антоненко отказался сотрудничать со следствием, потому что показания используют против него, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь допросили с помощью полиграфа.

Об этом заявил ее адвокат Николай Ореховский на брифинге, передают Українські Новини.

На вопрос, осуществляла ли она наблюдение на месте убийства Шеремета, Дугарь ответила отрицательно.

Полиграф показал правдивость ее показаний с коэффициентом 99,6%.

Также полиграф показал с вероятностью с 99,9% достоверности, что Дугарь не обсуждала с еще одним подозреваемым в данном деле Андреем Антоненко подготовку убийства журналиста.

Защита обозначила, что психологическую экспертизу с помощью полиграфа проводило Украинское бюро психофизиологических исследований и безопасности. Кроме того, защита подозреваемой подала ходатайство о закрытии уголовного производства против нее в Офис генерального прокурора.

Ореховский отметил, что ходатайство было подано на имя заместителя генпрокурора Виктора Чумака.

Адвокат объяснил, что именно он решил дать следствию дополнительное время для проверки доказательств, поэтому расследования было продлено до апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест Дугарь до 4 апреля.

Тем временем сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.