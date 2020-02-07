подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
ONLINE
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

07 февраля 2020, пятница, 12:50 30 Инфографика
Lifestyle 2020-02-07T15:30:05+02:00
Українські Новини
Почему важно правильно бросить курить

Почему важно правильно бросить курить

Кира Молчанова
Сигареты, Минздрав, МОЗ, Бросить курить
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

Ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают около 85000 человек, в то время как в Канаде предлагают запретить продажу электронных сигарет. Медики настаивают на том, что безопасных табачных изделий не существует. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Люди ошибочно полагают, что кальян менее вреден, и его можно использовать как один из способов расслабиться. По данным Глобального опроса 2017 года, 2,1% взрослых активно курят кальян. Полный отказ от курения – лучшее, что можно сделать для своего здоровья.

Курение – даже пассивное – может стать причиной букета самых неприятных болезней:

  • рак (ротовой полости, гортани, пищевода, трахеи, бронхов, легких, желудка, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, шейки матки);
  • болезни дыхательных путей;
  • остеопороз;
  • катаракта и слепота;
  • пародонтоз;
  • бесплодие и импотенция.

Курильщики утверждают, что сигарета помогает им собраться с мыслями, однако прогулка на свежем воздухе точно так же позволит сосредоточиться, но таких разрушительных последствий не принесет.

Как отказаться от сигарет

62,5% курильщиков хотят бросить, а около 40% пытаются избавиться от вредной привычки. А вот отказаться от курения могут единицы, и им нужна поддержка родных и специалистов.

Медики советуют придерживаться плана, когда отказываешься от курения:

  • определить дату отказа от сигарет;
  • выбрать время, когда не будет дополнительных стрессов и нагрузок;
  • лучше отказаться от идеи бросать курить в праздники;
  • записать причины, почему стоит бросить курить;
  • составить список моментов, в которые обычно тянет к сигарете;
  • избавится от вещей, которые напоминают о курении;
  • продумать поощрения за достижения – неделю, месяц, два без сигарет.

Как писали Українські Новини, парламент в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект по изменению администрирования розничного акциза в сфере табачных изделий. В случае его принятия в стране существенно улучшится ситуация в налоговой сфере. В частности, будет наведен порядок в уплате налогов в розничной торговле сигаретами, который на половину находится в тени.

Тем временем, в Министерстве здравоохранения хотят полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете и не продавать сигареты вкусовыми и ароматизированными добавками.

Больше новостей о: Сигареты Минздрав МОЗ Бросить курить

Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещ...
На круизном лайнере с выявленным коронавирусом нах...
Медики в Киеве бьют тревогу из-за сокращения колич...
Британские ученые нашли самый простой способ броси...
Шокин хочет подать иск против Байдена за оскорбления
Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко
Новости
Минобороны намерено построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке 15:26
Чеснок. Фото: twitter.com/WHO
ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом 15:24
В 2019 Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2% 15:22
Экс-первый замминистра юстиции Бернацкая внесла залог 7 млн гривен 15:14
Активисты молодежных организаций заявили о подтасовке распределения финансирования в министерстве Бородянского 15:12
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok