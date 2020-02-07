Почему важно правильно бросить курить

Ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают около 85000 человек, в то время как в Канаде предлагают запретить продажу электронных сигарет. Медики настаивают на том, что безопасных табачных изделий не существует. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Люди ошибочно полагают, что кальян менее вреден, и его можно использовать как один из способов расслабиться. По данным Глобального опроса 2017 года, 2,1% взрослых активно курят кальян. Полный отказ от курения – лучшее, что можно сделать для своего здоровья.

Курение – даже пассивное – может стать причиной букета самых неприятных болезней:

рак (ротовой полости, гортани, пищевода, трахеи, бронхов, легких, желудка, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, шейки матки);

болезни дыхательных путей;

остеопороз;

катаракта и слепота;

пародонтоз;

бесплодие и импотенция.

Курильщики утверждают, что сигарета помогает им собраться с мыслями, однако прогулка на свежем воздухе точно так же позволит сосредоточиться, но таких разрушительных последствий не принесет.

Как отказаться от сигарет

62,5% курильщиков хотят бросить, а около 40% пытаются избавиться от вредной привычки. А вот отказаться от курения могут единицы, и им нужна поддержка родных и специалистов.

Медики советуют придерживаться плана, когда отказываешься от курения:

определить дату отказа от сигарет;

выбрать время, когда не будет дополнительных стрессов и нагрузок;

лучше отказаться от идеи бросать курить в праздники;

записать причины, почему стоит бросить курить;

составить список моментов, в которые обычно тянет к сигарете;

избавится от вещей, которые напоминают о курении;

продумать поощрения за достижения – неделю, месяц, два без сигарет.

Как писали Українські Новини, парламент в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект по изменению администрирования розничного акциза в сфере табачных изделий. В случае его принятия в стране существенно улучшится ситуация в налоговой сфере. В частности, будет наведен порядок в уплате налогов в розничной торговле сигаретами, который на половину находится в тени.

Тем временем, в Министерстве здравоохранения хотят полностью запретить рекламу табачных изделий в интернете и не продавать сигареты вкусовыми и ароматизированными добавками.