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07 февраля 2020, пятница, 09:59 43
Общество 2020-02-07T10:30:02+02:00
Українські Новини
Шквал непогоды прокатился по Украине: обесточено больше 200 населенных пунктов

Шквал непогоды прокатился по Украине: обесточено больше 200 населенных пунктов

Ольга Фандорина
Снег, Зима, Непогода, Штормовой ветер, Обесточивание населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 203 населенных пункта в 8 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 203 населенных пункта в 8 областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16, Николаевская - 11, Черновицкая - 11, Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецка - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине на 7 февраля улучшится, снег и дожди прекращаются, но приходит похолодание до -10.

В частности, в западных областях сегодня переменная облачность, днем -1-4, а ночью -6-8. Впрочем, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет небольшой снег. В северных областях без осадков, переменная облачность, днем -2-4, а ночью -7-10.

А тем временем, ночью Киев замело снегом.

Циклон с фронтами атакуют Украину: синоптик предупредила об усилении непогоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также в этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зимы.

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