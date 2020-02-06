В Одесской области около 70 авто застряли в снежных сугробах

На дорогах Одесской области полицейские освободили из снежного плена около семидесяти транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области.

На данный момент самым сложным на территории региона остается измаильское направление автодороги Одесса-Рени.

По состоянию на 18.00 почти все участки автодороги Одесса-Рени проездные.

"В Ренийском районе между селами Орловка и Новосельское полицейские вместе с коллегами из ГосЧС помогали выбраться из снежного плена юным спортсменам из Николаева. Автобус "Скания", в котором 28 детей и 13 взрослых направлялись на турнир по футболу в Румынский город Брашов, застрял в сугробах. Правоохранители освободили транспортное средство с пассажирами, сейчас он направляется к месту назначения", - говорится в сообщении.

Ситуация на дорогах в Одесской области. Фото: Нацполиция

Непогода в Одесской области. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українські Новини, 7 февраля на юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Тем временем, в Херсоне из-за ухудшения погоды временно запретили движение грузовиков. Также из-за непогоды для грузовиков закрыли часть трассы на Донбассе.