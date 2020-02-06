Китайского врача, предупреждавшего людей о коронавирусе, удалось реанимировать: он в критическом состоянии

Врач Вэньлян находится в реанимации в критическом состоянии. Фото: Global Times

Врач Вэньлян находится в реанимации в критическом состоянии. Фото: Global Times

Смерть китайского врача Ли Вэньляна, который был одним из первых, кто обнаружил заболевание новым видом коронавируса, не подтвердилась. Об этом сообщает Global Times.

Газета опровергла свою предыдущую информацию о смерти врача. Сердце Вэньляна перстало биться около 21:30 по местному времени, но врачам удалось его реанимировать.

По данным издания, врач Вэньлян находится в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что в Китае умер врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус и пытался предупредить китайские власти о вспышке опасной болезни. Сначала врача обвинили в распространении ложной информации и заставили прекратить распространять информацию о коронавирусе.

Уже на следующей неделе начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных.

Напомним, в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса у людей.

Тем временем двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса.