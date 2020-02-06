В Польше проживает до 1,7 млн украинцев, - посол Польши

По мнению посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, в Польше проживает от 1 млн до 1,7 млн украинцев.

Об этом он сообщил корреспонденту Українських Новин.

"Это очень сезонное дело. Летом намного больше приезжает украинцев, зимой есть отток. Где-то между 1 млн и 1,7 млн, по моему личному убеждению",- сказал он.

Цихоцкий отметил, что нет точных данных по поводу численности украинцев в Польше, поскольку сложно провести такой подсчет.

Он также отметил, что недавно было проведено исследование на основании телефонных звонков между Польшей и Украиной, в результате которого можно предположить, что в Польше проживает около 1,2 млн украинцев.

Как сообщали Українські Новини, Польша на 25% чаще стала отказывать украинцам во въезде в страну.

Ранее на границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины.

Также Президент Владимир Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде соорудить мемориал примирения на границе Украины и Польши.