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06 февраля 2020, четверг, 21:55 98
Внешняя политика 2020-02-06T21:55:24+02:00
Українські Новини
В Польше проживает до 1,7 млн украинцев, - посол Польши

В Польше проживает до 1,7 млн украинцев, - посол Польши

Анна Рудык
Украина-Польша, Заробитчане, Польша-Украина, Украинцы в Польше
Украина и Польша флаги. Фото: joinfo.ua
Украина и Польша флаги. Фото: joinfo.ua

По мнению посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, в Польше проживает от 1 млн до 1,7 млн украинцев.

Об этом он сообщил корреспонденту Українських Новин.

"Это очень сезонное дело. Летом намного больше приезжает украинцев, зимой есть отток. Где-то между 1 млн и 1,7 млн, по моему личному убеждению",- сказал он.

Цихоцкий отметил, что нет точных данных по поводу численности украинцев в Польше, поскольку сложно провести такой подсчет.

Он также отметил, что недавно было проведено исследование на основании телефонных звонков между Польшей и Украиной, в результате которого можно предположить, что в Польше проживает около 1,2 млн украинцев.

Как сообщали Українські Новини, Польша на 25% чаще стала отказывать украинцам во въезде в страну.

Ранее на границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины.

Также Президент Владимир Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде соорудить мемориал примирения на границе Украины и Польши.

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