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06 лютого 2020, четвер, 21:55 20
Зовнішня політика 2020-02-06T21:58:08+02:00
Українські Новини
У Польщі проживає до 1,7 млн українців, - посол Польщі

У Польщі проживає до 1,7 млн українців, - посол Польщі

Анна Рудык
Польща-Україна, Україна-Польща, Заробітчани, Українці в Польщі
Україна і Польща прапори. Фото: joinfo.ua
Україна і Польща прапори. Фото: joinfo.ua

На думку посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцька, у Польщі проживає від 1 млн до 1,7 млн українців.

Про це він повідомив кореспонденту Українських Новин.

"Це дуже сезонна справа. Влітку набагато більше приїжджає українців, взимку є відтік. Десь між 1 млн і 1,7 млн, на моє особисте переконання",- сказав він.

Ціхоцький зазначив, що немає точних даних щодо чисельності українців у Польщі, оскільки складно провести такий підрахунок.

Він також зазначив, що нещодавно було проведено дослідження на підставі телефонних дзвінків між Польщею та Україною, в результаті якого можна припустити, що в Польщі проживає близько 1,2 млн українців.

Як повідомляли Українські Новини, Польща на 25% частіше стала відмовляти українцям у в'їзді в країну.

Раніше на кордоні з Польщею у "Краковці" через величезні черги палили шини.

Також Президент Володимир Зеленський запропонував Президенту Польщі Анджею Дуді спорудити меморіал примирення на кордоні України та Польщі.

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