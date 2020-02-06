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06 февраля 2020, четверг, 19:53 36
Общество 2020-02-06T19:54:06+02:00
Українські Новини
Мужчина хотел поехать в Польшу по паспорту брата-близнеца: его разоблачили

Мужчина хотел поехать в Польшу по паспорту брата-близнеца: его разоблачили

Ольга Фандорина
Граница, Польша, Граница с Польшей, Запрет въезда
Граница с Польшей. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Граница с Польшей. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

В пункте пропуска на границе с Польшей сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Украины, который выдавал себя за другого человека. По данным пограничников, мужчина хотел "схитрить" и воспользовался паспортом своего брата-близнеца. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. 

"И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все таки удалось найти отличия между лицом предъявителя и фотографией в документе", - заявляют в Госпогран службе. 

28-летний житель Кривого Рога объяснил, что решил поехать за границу по паспорту брата, поскольку у него не было своего документа. Его не пропустили через границу и изъяли чужой паспорт.

Как сообщали Українські Новини, Польша на 25% чаще стала отказывать украинцам во въезде в страну.

А в кГраницаанун зимних праздников на границе с Польшей образовались километровые очереди.

Также на границе с Польшей в "Краковце" из-за огромных очередей жгли шины.

Тем временем, сотрудники Галицкой таможни 29 января изъяли контрабанду сигарет на 3 млн гривен в автомобиле с дипломатическими номерами в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области

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