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07 февраля 2020, пятница, 05:30 34
Lifestyle 2020-02-07T06:00:05+02:00
Українські Новини
Григорьев день и День мечтаний об отпуске: что отмечают 7 февраля

Григорьев день и День мечтаний об отпуске: что отмечают 7 февраля

Ярина Вацяк
Праздник, именины, Курс валют, Прогноз погоды, какой сегодня праздник, 7 февраля, какой сегодня день
Отпуск. Фото: pixabay.com
Отпуск. Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 февраля, по православному календарю сегодня День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

7 февраля отмечают День мечтателя и пофигиста7 февраля отмечают День мечтателя и пофигиста

В этот день также неофициально отмечают День настоящего пофигиста по жизни День мечтаний об отпуске.

В США отмечают День балета, День отправки открыток друзьям (National Send a Card to a Friend Day), Национальный день "Феттучини Альфредо" (паста, приготовленная из феттучини с сыром Пармезан и маслом) и Национальный день борьбы с ВИЧ/СПИДом среди афроамериканцев в США.

В Японии 7 февраля отмечают День северных территорий.  В Ирландии празднуют День святого Мэла.

В Норвегии 7 февраля проходит Фестиваль ледяной музыки в Финсен.

Также в сегодня День Независимости Гренады.

По народному календарю в Григорьев день судили о предстоящей зиме. Каким день будет с утра до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с обеда до вечера указывала на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода - к благоприятному году

Именины отмечают:

  • Александр
  • Авксентий
  • Аполлос
  • Виталий
  • Григорий
  • Дмитрий
  • Мар
  • Маресьев
  • Марциал
  • Моисей
  • Сильван
  • Феликс
  • Фелицата
  • Филипп
  • Януарий.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 7 февраля, в Украине днем -5...+2 градусов, ночью -10...0 градусов. На востоке Украины небольшой снег. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 21,65 коп. и составляет 24,5794 UAH/USD. Курс гривны к евро на 7 февраля установлен на уровне 27,0435 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.

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