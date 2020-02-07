Григорьев день и День мечтаний об отпуске: что отмечают 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, по православному календарю сегодня День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. 7 февраля отмечают День мечтателя и пофигиста В этот день также неофициально отмечают День настоящего пофигиста по жизни День мечтаний об отпуске. В США отмечают День балета, День отправки открыток друзьям (National Send a Card to a Friend Day), Национальный день "Феттучини Альфредо" (паста, приготовленная из феттучини с сыром Пармезан и маслом) и Национальный день борьбы с ВИЧ\/СПИДом среди афроамериканцев в США. В Японии 7 февраля отмечают День северных территорий. В Ирландии празднуют День святого Мэла. В Норвегии 7 февраля проходит Фестиваль ледяной музыки в Финсен. Также в сегодня День Независимости Гренады. По народному календарю в Григорьев день судили о предстоящей зиме. Каким день будет с утра до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с обеда до вечера указывала на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода - к благоприятному году Именины отмечают: Александр Авксентий Аполлос Виталий Григорий Дмитрий Мар Маресьев Марциал Моисей Сильван Феликс Фелицата Филипп Януарий. Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 7 февраля, в Украине днем -5...+2 градусов, ночью -10...0 градусов. На востоке Украины небольшой снег. Ветер 7-12 м\/с. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 21,65 коп. и составляет 24,5794 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 7 февраля установлен на уровне 27,0435 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.