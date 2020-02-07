Григорьев день и День мечтаний об отпуске: что отмечают 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, по православному календарю сегодня День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

7 февраля отмечают День мечтателя и пофигиста

В этот день также неофициально отмечают День настоящего пофигиста по жизни День мечтаний об отпуске.

В США отмечают День балета, День отправки открыток друзьям (National Send a Card to a Friend Day), Национальный день "Феттучини Альфредо" (паста, приготовленная из феттучини с сыром Пармезан и маслом) и Национальный день борьбы с ВИЧ/СПИДом среди афроамериканцев в США.

В Японии 7 февраля отмечают День северных территорий. В Ирландии празднуют День святого Мэла.

В Норвегии 7 февраля проходит Фестиваль ледяной музыки в Финсен.

Также в сегодня День Независимости Гренады.

По народному календарю в Григорьев день судили о предстоящей зиме. Каким день будет с утра до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с обеда до вечера указывала на вторую половину зимы. Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода - к благоприятному году

Именины отмечают:

Александр

Авксентий

Аполлос

Виталий

Григорий

Дмитрий

Мар

Маресьев

Марциал

Моисей

Сильван

Феликс

Фелицата

Филипп

Януарий.

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 7 февраля, в Украине днем -5...+2 градусов, ночью -10...0 градусов. На востоке Украины небольшой снег. Ветер 7-12 м/с.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на 21,65 коп. и составляет 24,5794 UAH/USD. Курс гривны к евро на 7 февраля установлен на уровне 27,0435 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.