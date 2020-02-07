Григор'єв день і День мрій про відпустку: що відзначають 7 лютого

Сьогодні, 7 лютого, за православним календарем сьогодні День пам'яті святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. В цей день також неофіційно відзначають День пофігіста по життю та День мрій про відпустку. У США відзначають День балету, День відправки листівок друзям (National Send a Card to a Friend Day), Національний день "Феттучині Альфредо" (паста, приготовлена з феттучині з сиром Пармезан і маслом) і Національний день боротьби з ВІЛ\/Снідом серед афроамериканців у США. В Японії 7 лютого відзначають День північних територій. В Ірландії святкують День святого Мела. В Норвегії 7 лютого проходить Фестиваль крижаної музики в Фінсен. Також сьогодні День Незалежності Гренади. За народним календарем у Григор'єв день судили про майбутню зиму. Яким день буде зранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими. Густий туман передвіщав мор худоби, а ясна погода - до сприятливого року. Іменини отмечают: Олександр Авксентій Аполлос Віталій Григорій Дмитро Мар Марес'єв Марціал Моїсей Сільван Фелікс Феліцата Пилип Януарій. Прогноз погоди За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 7 лютого, в Україні вдень -5...+2 градусів, вночі -10...0 градусів. На сході України невелика хмарність. Вітер 7-12 м\/с. Курс валют За курсом валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара знизився на 21,65 коп. і становить 24,5794 UAH\/USD. Курс гривні до євро на 7 лютого, встановлений на рівні 27,0435 UAH\/EUR. Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже опублікували гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку.