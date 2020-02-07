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07 февраля 2020, пятница, 05:25 22 Инфографика
Lifestyle 2020-02-07T06:00:05+02:00
Українські Новини
Ракам преподнесут сюрприз, а Водолеям не следует действовать в спешке — гороскоп на пятницу

Ракам преподнесут сюрприз, а Водолеям не следует действовать в спешке — гороскоп на пятницу

Елена Новикова
астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В День мечтаний об отпуске звезды расположились таким образом, что об отдыхе некоторые знаки зодиака могут не только мечтать. Подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в пятницу, 7 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам не прийдется беспкоиться о том, что кто-то не выполнит их просьбы. Звезды советуют воспользоваться этим и тем самым разгрузить свой день, поручив близким разбираться с делами.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам следует избегать публичных споров в пятницу. Также в этот день кто-то из близких может усложнить жизнь Тельцов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецов может одолеть чувство вины. Но это будет ошибочное чувство, ведь действия Близнецов могут не соответствовать чьим-то представлениям и ожиданиям, но они совершенно приемлемы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Пятница будет удачным днем для Раков. Вечером для Раков кто-то из близких преподнесет приятный сюрприз.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам звезды советуют в этот день закончить все начатые дела.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу у Дев появится возможность поиграть на нервах окружающих. Также этот день будет удачен для того, чтобы попросить повышения на работе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день у Весов появится возможность поработать над теми делами, которые долго откладывали.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скрпионов в этот день появится стремление к переменам. Звезды советуют привлечь к этому процессу также и близких, ведь в одиночку с этим не справиться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В этот день Стрельцов постоянно будут отвлекать от дел. Звезды советуют не корить себя, если что-то не успеете сделать. Также в пятницу есть риск нарваться на скандал. Следует избегать провокаций.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день желание, которое давно лелеют Козероги, сбудется. Семейным Козерогам звезды советуют провести вечер пятницы со своей пловинкой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В пятницу звезды советуют Водолеям не спешить в своих действиях. Если Водолеи хотять добиться максимального успеха, то каждый их шаг должен быть тщательно выверен.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Этот день создан для отдыха, ведь Рыбы его заслужили. Звезды советуют повеселиться от всей души.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Козерогов и Стрельцов ожидают перемены.

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