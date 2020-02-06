Федина заявила, что не смогла получить подозрение из-за болезни

Депутат Верховной Рады София Федина ("Евросолидарность") не явилась в Государственное бюро расследований для получения сообщения о подозрении по причине того, что заболела ангиной. Об этом она сообщила Українським Новинам. "Я уже несколько дней лежу больная с ангиной", - сказала депутат. Она пояснила, что не смогла прийти в ГБР из-за болезни. В ГБР Українським Новинам сообщили, что Федину повторно вызовут для вручения подозрения. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований вручило подозрение волонтеру Марусе Зверобой (Елене Самбул) в угрозах в адрес Зеленского. Ранее Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков. После чего Офис Генерального прокурора засекретил информацию по делу против Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой о возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают с уголовного и уголовного процессуального законодательства и не может быть предоставлена СМИ.