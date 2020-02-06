подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 18:31 638
Судебная власть 2020-02-06T18:36:36+02:00
Українські Новини
Федина заявила, что не смогла получить подозрение из-за болезни

Федина заявила, что не смогла получить подозрение из-за болезни

Ярина Вацяк
Евросолидарность, ГБР, Сообщение о подозрении, София Федина
София Федина
София Федина

Депутат Верховной Рады София Федина ("Евросолидарность") не явилась в Государственное бюро расследований для получения сообщения о подозрении по причине того, что заболела ангиной.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Я уже несколько дней лежу больная с ангиной", - сказала депутат.

Она пояснила, что не смогла прийти в ГБР из-за болезни.

В ГБР Українським Новинам сообщили, что Федину повторно вызовут для вручения подозрения.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований вручило подозрение волонтеру Марусе Зверобой (Елене Самбул) в угрозах в адрес Зеленского.

Ранее Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков.

После чего Офис Генерального прокурора засекретил информацию по делу против Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой о возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают с уголовного и уголовного процессуального законодательства и не может быть предоставлена СМИ.

Больше новостей о: Евросолидарность ГБР Сообщение о подозрении София Федина

Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
Зеленский назначил львовским губернатором бизнесмена Козицкого
Новости
Рейсовый автобус попал в ДТП под Одессой. Фото: полиция
Под Днипром с моста упал автомобиль, а в Виннице на взятке попался депутат облсовета 19:05 Новости из регионов
Человек с оружием. Фото: Максим Саврасов
Депутаты заметили, что сегодня в Раду пришел человек с оружием 19:00
Нефедов заявил, что на порно-шоу De Sad девушки не были голые и ничего ужасного он не сделал 18:35
Гривна на межбанке уверенно растет 18:35
Федина заявила, что не смогла получить подозрение из-за болезни 18:31
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
больше новостей
В Украине запустили электронные техпаспорта и права
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok