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06 лютого 2020, четвер, 18:31 6
Судова влада 2020-02-06T18:41:35+02:00
Українські Новини
Федина заявила, що не змогла отримати підозру через хворобу

Федина заявила, що не змогла отримати підозру через хворобу

Ярина Вацяк
Євросолідарність, ДБР, Повідомлення про підозру, Софія Федина
Софія Федина
Софія Федина

Депутат Верховної Ради Софія Федина ("Євросолідарність") не з'явилася в Державне бюро розслідувань для отримання повідомлення про підозру з причини того, що захворіла ангіною.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Я вже кілька днів лежу хвора з ангіною", - сказала депутат.

Вона пояснила, що не змогла прийти в ДБР через хворобу.

В ДБР Українським Новинам повідомили, що Федину повторно викличуть для вручення підозри.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань вручило підозра волонтеру Марусі Звіробій (Олені Самбул) в погрозах на адресу Зеленського.

Раніше Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському для усунення недоліків.

Після чого Офіс Генерального прокурора засекретив інформацію у справі проти Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій про можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського. Згідно з відповіддю, інформація у справі стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінального процесуального законодавства і не може бути надана ЗМІ.

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