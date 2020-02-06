Федина заявила, що не змогла отримати підозру через хворобу

Депутат Верховної Ради Софія Федина ("Євросолідарність") не з'явилася в Державне бюро розслідувань для отримання повідомлення про підозру з причини того, що захворіла ангіною.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Я вже кілька днів лежу хвора з ангіною", - сказала депутат.

Вона пояснила, що не змогла прийти в ДБР через хворобу.

В ДБР Українським Новинам повідомили, що Федину повторно викличуть для вручення підозри.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань вручило підозра волонтеру Марусі Звіробій (Олені Самбул) в погрозах на адресу Зеленського.

Раніше Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих погроз Зеленському для усунення недоліків.

Після чого Офіс Генерального прокурора засекретив інформацію у справі проти Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій про можливі погрози на адресу Президента Володимира Зеленського. Згідно з відповіддю, інформація у справі стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінального процесуального законодавства і не може бути надана ЗМІ.