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06 февраля 2020, четверг, 18:09 180
Внешняя политика 2020-02-06T18:10:13+02:00
Українські Новини
В Украину приедет глава МИД Венгрии, который блокировал сотрудничество Украины с НАТО

В Украину приедет глава МИД Венгрии, который блокировал сотрудничество Украины с НАТО

Таня Войтюк
Петер Сийярто, Венгрия, Языковой закон, Закон об образовании, МИД Венгрии, Нато
Петер Сийярто. Фото: МИД Венгрии
Петер Сийярто. Фото: МИД Венгрии

В пятницу, 7 февраля, Украину посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной Рады Разумковым.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передают Українські Новини.

Сийярто примет участие в переговорах сопредседателей Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества вместе с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. 7 февраля в 11:00 главы МИД Украины и Венгрии проведут совместный брифинг.

Напомним, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании и языке, так как по его мнению, он нарушает права венгерского национального меньшинства. Глава МИД также назвал языковой закон "неприемлемым" и приписал его к антивенгреской политике.

Тем временем как Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции, в венгерском посольстве заявили, что отменят блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

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