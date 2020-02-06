В Украину приедет глава МИД Венгрии, который блокировал сотрудничество Украины с НАТО

В пятницу, 7 февраля, Украину посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и встретится с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и спикером Верховной Рады Разумковым.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передают Українські Новини.

Сийярто примет участие в переговорах сопредседателей Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества вместе с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. 7 февраля в 11:00 главы МИД Украины и Венгрии проведут совместный брифинг.

Напомним, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Петер Сийярто - противник украинского закона об образовании и языке, так как по его мнению, он нарушает права венгерского национального меньшинства. Глава МИД также назвал языковой закон "неприемлемым" и приписал его к антивенгреской политике.

Тем временем как Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции, в венгерском посольстве заявили, что отменят блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.