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05 февраля 2020, среда, 22:15 51
Общество 2020-02-05T22:15:17+02:00
Українські Новини
Боитесь правды: Федина отреагировала на вызов в ГБР обращением к Зеленскому

Боитесь правды: Федина отреагировала на вызов в ГБР обращением к Зеленскому

Анна Рудык
София Федина, Маруся Зверобой, ГБР, Владимир Зеленский
София Федина
София Федина

Депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина, которую вызвали в ГБР для вручения подозрения, обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому. Свое заявление Федина опубликовала на своей странице в Facebook.

Так, Федина заявила, что, баллотируясь в ВР, одной из основных задач для себя поставила защищать украинских военных, ветеранов и волонтеров от "произвола московских прихвостней".

"И этот беспредел сейчас осуществляет возглавляемая вами вертикаль. Поскольку все ваши усилия направлены не на развитие экономики, работу с международными партнерами, поднятия зарплат и пенсий, уменьшении тарифов, а на борьбу с собственной армией, волонтерами и ветеранами, борьбу за то, чтобы как можно быстрее зачистить тех, кто защищает государство", - написала Федина.

Также Федина напомнила о делах против Маруси Зверобой, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь и Андрея Антоненко, заявив, что Зеленский хочет ими запугать всех и обвинила президента в сдаче украинских позиций на фронте.

"Сегодня преследованием меня и Маруси Зверобой вы хотите всех запугать, типа бей, чтоб другим неповадно было. Но это ваш страх - это вы боитесь нас. Потому что в нас нет страха... Есть дикая боль за державу, которую вы турботемпами уничтожаете!" - отметила Федина.

Обращение Фединой к Зеленскому. Скриншот: Фейсбук/София ФединаОбращение Фединой к Зеленскому. Скриншот: Фейсбук/София Федина

Как сообщали Українські Новини, ГПУ засекретила информацию по делу против Федины и Зверобой.

Ранее Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков.

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