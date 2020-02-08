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  • Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор укрпочты, 500 млн получено из госбюджета
08 февраля 2020, суббота, 07:30 364 Документ
Экономика 2020-02-08T07:30:03+02:00
Українські Новини
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор укрпочты, 500 млн получено из го

Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор укрпочты, 500 млн получено из госбюджета

Григорий Яковенко
Госбюджет, Дотации, Пенсии, Укрпочта
Пенсии. Повышение пенсий. Деньги. гривны. Фото: censor.net
Пенсии. Повышение пенсий. Деньги. гривны. Фото: censor.net

В 2019 году "Укрпочта" получила 500 млн гривен дотаций из государственного бюджета на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению. При этом ее директор оправдывает свою гигантскую зарплату высокой прибылью в 600 млн гривен за прошлый год.

Напомним:
Смелянский подтвердил, что получает зарплату больше, чем президент США

Об этом говорится в ответе "Укрпочты" на запрос Українських Новин.

"Расходы на обозначенную цель (выплата и доставка пенсий и денежная помощь населению) были предусмотрены в государственном бюджете 2019 года в сумме 500 млн гривен и были профинансированы стопроцентно к годовому плану", - говорится в нем.

При этом в "Укрпочте" не назвали сумму, выделенную Пенсионным фондом Украины на компенсацию потерь "Укрпочты" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

 

Как сообщали Українські Новини, директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Также "Укрпочта" предупреждает о задержках доставки почтовых отправлений в Китай.

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