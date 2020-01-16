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16 января 2020, четверг, 08:49 641 Документ
Верховная Рада и партии 2020-01-16T08:49:01+02:00
Українські Новини
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало"

Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало"

Тимофей Борзенко
Смелянский Игорь, Укрпочта, Зарплата, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Депутат

На заседании фракции "Слуги народа", где депутаты обсуждали тему непомерно огромных зарплат членов Кабмина и других топ-чиновников, отсутствовали министры, зато присутствовал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, информирует портал strana.ua.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", чиновник с помощью распечатанной на листике таблицы мотивировал свои гигантские доходы.

Директор "Укрпочты" Смелянский, который нарисовал себе зарплату в 2,5 раза выше, чем у президента США Трампа, обосновал ее рост на одном листочке, где изобразил табличку "Было" и "Стало", сравнив показатели "Укрпочты" 2016 и 2019 годов. Ее он и предъявил на заседании фракции "Слуга народа".

Судя по ней, за время его работы на предприятии выросли доходы и оплата труда, улучшилась инфраструктура, а также удалось сэкономить на закупках.

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